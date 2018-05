Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn gestiegen. Die Einfuhrpreise in den USA sind im April weniger stark gestiegen als erwartet. Die bereits am Vortag veröffentlichten Verbraucherpreise waren ebenfalls im Monatsvergleich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Daten sprechen in der Tendenz gegen eine Verschärfung des moderaten Straffungstempos durch die Fed.

Gestützt werden die US-Staatsanleihen auch durch die weltpolitische Verunsicherung. Nur zwei Tage nach der einseitigen Aufkündigung des Atomdeals hat die US-Regierung erstmals neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. In Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) solle die Geldversorgung der Revolutionsgarden unterbrochen werden.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 22/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,531 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,825 Prozent. Zehnjährige Papiere legten um 2/32 auf 99 10/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,955 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 5/32 Punkte auf 100 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,097 Prozent./jsl/bgf/

