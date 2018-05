Wien - Michael Gollits, Vorstand der von der Heydt & Co. AG und Manager des OVID Infrastructure HY Income UI (ISIN DE000A112T91/ WKN A112T9) erklärt im Interview mit "e-fundresearch.com", wie sein Portfolio derzeit aufgestellt ist, weshalb Emittenten aus dem Infrastruktursektor im aktuellen Umfeld an Attraktivität gewonnen haben und warum er die derzeit vorherrschenden Zins- und Inflationssteigerungsfantasien nicht nachvollziehen kann, so die Experten von "e-fundresearch.com".

Den vollständigen Artikel lesen ...