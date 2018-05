Sind Negativzinsen bei der Kreissparkasse Tübingen rechtens oder nicht? Das Urteil darüber soll Ende Juni fallen. Eine Tendenz ist nicht erkennbar.

Die Entscheidung über umstrittene Negativzinsen bei der Kreissparkasse Tübingen soll am 29. Juni fallen. Das teilte das Landgericht Tübingen am Freitag mit. Gegen das Institut hatte die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg geklagt (Az. 4 O 220/17). Ihrer Ansicht nach hat die Sparkasse in ihrem Riester-Banksparplan ...

