- Termine vom 14. Mai bis 20. Mai - === M O N T A G, 14. Mai 2018 *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Kassel 07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 1Q, Amberg 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Oldenburg 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1Q, Schrobenhausen 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 07:10 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q, Dettingen 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q 08:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q, München *** 08:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q, Beelen 08:30 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q, Berlin 08:45 FR/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der Global Interdependence Center's Central Banking Series, Paris 09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q, München *** 10:10 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Deutschen Steuerberaterkongress, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator März *** 13:00 DE/Internationaler Währungsfonds (IWF), Pressekonferenz zum Abschluss der Artikel-IV-Mission nach Deutschland, Berlin 13:00 DE/SPD-Generalsekretär Klingbeil, Pk nach Sitzung des Präsidiums, Berlin 13:15 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q, Mailand 14:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Eröffnungsrede bei Bundeswehrtagung 2018, Berlin 15:40 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim CoinDesk's Consensus, New York *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - RU/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Reise in die Ukraine und nach Moskau, Kiew / Moskau - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D I E N S T A G, 15. Mai 2018 *** 04:00 CN/Industrieproduktion April 06:50 DE/Stratec Biomedical AG, Ergebnis 1Q, Birkenfeld *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Hamburg *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), Duisburg/Essen 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1H, Jena 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Berlin 07:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1Q (10:30 HV in Frankfurt), Dreieich 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, Ergebnis 1Q, Venlo *** 07:15 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Salzgitter *** 07:30 DE/Metro AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 1Q, Berlin 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 HV), Mannheim 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q, Nassau 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H, Mannheim 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q, Wien *** 07:40 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 08:00 DE/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Garbsen *** 08:00 FR/Engie SA (ehemals GDF Suez SA), Ergebnis 1Q, Paris *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis, Newbury 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H, Luton 08:00 LU/Senvion SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 08:10 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt 08:15 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 1Q, Kahl am Main 08:30 DE/Kabinettssitzung, Berlin *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q, Karlsruhe 09:30 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 10:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Einbringung des Haushalts 2018 in den Bundestag mit anschließender Finanzdebatte, Berlin 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q (10:00 HV), Stuttgart 10:00 DE/K+S AG, HV, Kassel 10:00 DE/Lanxess AG, HV, Köln *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten April *** 11:00 EU/Industrieproduktion März *** 11:00 EU/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai 11:00 DE/Medigene AG, HV, München 11:00 DE/Compugroup Medical SE, HV, Koblenz *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta 12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Dortmund 12:00 DE/RIB Software SE, HV, Filderstadt 13:00 DE/Jourova, EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung, PK zum EU-Datenschutz, u.a. zu den neuen europäischen Datenschutzregeln sowie zum Facebook-Datenskandal, Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Bundeskongress des DGB, Berlin *** 16:00 US/Lagerbestände März *** 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur zur wirtschaftlichen Lage Mai - BE/Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens, Treffen mit Vertretern des Irans über die Zukunft des Atomabkommens - DE/Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei den T- Systems-Unternehmen, Köln M I T T W O C H, 16. Mai 2018 *** 01:50 JP/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) 07:00 DE/CropEnergies AG, ausführliches Jahresergebnis, Mannheim 07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:25 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q, Stuttgart 07:30 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis, Paris 07:40 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Aschheim *** 08:00 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:30 Telefonkonferenz), Nürnberg *** 08:00 DE/Verbraucherpreise April (endgültig) 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 2Q (11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 08:00 GB/Burberry Group plc, Jahresergebnis, London *** 09:00 DE/Bundestag, Generaldebatte mit Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV, Frankfurt *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 1Q 10:00 DE/Symrise AG, HV, Holzminden 10:00 DE/Elringklinger AG, HV, Stuttgart 10:00 DE/Aixtron SE, HV, Aachen 10:00 DE/Elmos Semiconductor AG, HV, Dortmund 10:00 DE/Xing SE, HV, Hamburg 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Verhandlung in Sachen "Rundfunkbeitrag", Karlsruhe 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV, München 10:00 DE/MAN SE, HV, München 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV, Düsseldorf *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April 11:00 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), Jahres-PK, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 2 Mrd EUR *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:35 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Augsburg *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q, Rom - BG/Bundeskanzlerin Merkel, Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, Sofia D O N N E R S T A G, 17. Mai 2018 00:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Homer Jones Memorial Lecture, St. Louis *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/VTG AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 9 Monate, Einbeck 07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 1Q, München *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen April *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 1H, London 08:15 GB/National Grid plc, Jahresergebnis, London *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Gütersloh *** 10:00 DE/SAP SE, HV, Mannheim 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Fortsetzung der Verhandlung in Sachen "Rundfunkbeitrag", Karlsruhe 10:00 DE/BMW AG, HV, München 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV, Bonn 10:00 DE/Fresenius Medical Care, HV, Frankfurt 10:00 DE/Freenet AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Südzucker AG, BI-PK, Mannheim 10:00 DE/LEG Immobilien AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/1&1 Drillisch AG, HV, Frankfurt

10:00 DE/Morphosys AG, HV, München 10:00 DE/Norma Group SE, HV, Frankfurt 10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, HV, München 10:30 DE/Arbeitsminister Heil und ZDH-Präsident Wollseifer, Eröffnung des ZDH-Unternehmerforums, Berlin *** 11:30 DE/Tag der Deutschen Bauindustrie, Eröffnung mit den Ministern Seehofer und Heil, Berlin *** 12:30 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q, Bentonville *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai 15:00 BG/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Teilnahme am Drittstaaten-Gipfel der EU mit den Staaten des westlichen Balkans, Sofia *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April *** 17:40 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1Q, Paris *** - EU/Westbalkan-Gipfel, u.a. Teilnahme von Bundeskanzlerin Merkel, Sofia F R E I T A G, 18. Mai 2018 *** 07:00 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q, Grünwald 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis, Genf *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q, London *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone März 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV, Frankfurt 10:00 AT/Siemens AG, PK zu Innovationen in der Prozessindustrie, Wien 10:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede bei Schlussrunde der 1. Bundestags-Lesung des Budgets 2018, Berlin *** 11:00 EU/Handelsbilanz März 11:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, HV, 12:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede bei Schlussrunde der 1. Bundestags-Lesung des Budgets 2018, Berlin *** - RU/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin in Sotschi, Sotschi - EU/Ratingüberprüfung für Dänemark (Moody's), Niederlande (S&P), Schweiz (S&P) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen ===

