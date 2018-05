Bedingt durch die unterdurchschnittliche Kursentwicklung bei den BB-Biotech-Beteiligungen Celgene und Incyte ist Ionis per Ende März 2018 zur größten Position im Portfolio aufgestiegen. In den letzten Tagen und Wochen haben Ionis-Aktionäre eine Achterbahnfahrt aushalten müssen - mit einem versöhnlichen Ausgang, was Volanesorsen angeht. Ein Beratergremium der US-Zulassungsbehörde FDA votierte zu Gunsten des Hoffnungsträgers.

