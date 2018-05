=== S A M S T A G, 12. Mai 2018 11:00 DE/FDP, Bundesparteitag (bis 13.5.), Berlin - IQ/Parlamentswahlen im Irak S O N N T A G, 13. Mai 2018 09:00 DE/FDP, Abschluss Bundesparteitag (seit 12.5.), Berlin *** - UA/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Reise in die Ukraine und nach Moskau (bis 14.5), Kiew/Moskau M O N T A G, 14. Mai 2018 *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Kassel *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Essen 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Oldenburg 07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 1Q, Amberg 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1Q, Schrobenhausen 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 07:10 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis, München 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q, Dettingen 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q, München 08:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q *** 08:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q, Beelen 08:30 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q, Berlin 08:45 FR/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der Global Interdependence Center's Central Banking Series, Paris 09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q, München *** 10:10 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Deutschen Steuerberaterkongress, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator März *** 13:00 DE/Internationaler Währungsfonds (IWF), Pressekonferenz zum Abschluss der Artikel-IV-Mission nach Deutschland, Berlin 13:00 DE/SPD-Generalsekretär Klingbeil, Pk nach Sitzung des Präsidiums, Berlin 13:15 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q, Mailand 14:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Eröffnungsrede bei Bundeswehrtagung 2018, Berlin 15:40 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim CoinDesk's Consensus, New York *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - RU/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Reise in die Ukraine und nach Moskau (seit 13.5), Kiew/Moskau - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

