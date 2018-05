Tokio (ots/PRNewswire) -



Während der Tokyo Design Week besucht Eden by Perrier-Jouët vom 10. bis zum 20. Mai zum dritten Mal die Stadt und das Trunk Hotel. In diesem Jahr lässt das Event der Sinne die Besucher mittels virtueller Realität tief in die Kunst der Wildnis von Perrier-Jouët eintauchen, durch ein Erlebnis, das sie in die legendären Champagnerkeller des Maison entführt.



Der Jugendstil-Pionier Perrier-Jouët setzt nun digitale Medien ein, um Kunst und Natur verschmelzen zu lassen. Mit Eden by Perrier-Jouët hat er einen Zaubergarten voll von saftigem Grün und exotischer Blütenpracht erschaffen, welcher der städtischen Landschaft ihre Wildheit zurückgibt. Das Event präsentiert die raumgreifenden Installationen, die das Chicagoer Design-Duo Luftwerk für DesignMiami geschaffen hat: ein hypnotisches Wechselspiel von Farbe und Licht, welches das Anemonenmotiv des Maisons dekonstruiert.



Es fordert die Gäste zum Eintauchen in unbekanntes Neuland auf, durch eine einzigartige virtuelle Realitätserfahrung, die Eden nachbildet - den geheimen Keller, in dem die außergewöhnlichsten Jahrgänge des Maison gelagert werden. Beim Durchstreifen dieses unterirdischen Labyrinths neben einem prächtigen und traumschönen Garten haben die Besucher die Gelegenheit, eine Reise in das Maison Belle Epoque, die Heimstatt von Perrier-Jouët in Epernay, zu gewinnen. Außerhalb der Haupträume sorgen berühmte DJs vor einer Kulisse aus Blüten und exotischen Grünpflanzen für Partystimmung.



Währenddessen gibt es für alle besondere Weinproben - veranstaltet von Perrier-Jouëts Kellermeister Hervé Deschamps. Für die gesamte Dauer von Eden by Perrier-Jouët werden mittags wie abends gastronomische Spezialitäten von drei renommierten Köchen serviert: Dominique Bouchet und Yosuke Akasaka von Pierre Gagnaire sowie Mamoru Sugiyama von Ginza Sushi Ko. Die Gerichte entführen die Speisenden auf eine weitere Reise durch Zeit und Raum - von den Vergnügungen des heutigen Tokios zu den Schätzen der Eden-Keller - eine Hommage an die transformative Kraft der Natur.



