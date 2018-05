Nach den jüngsten Kursgewinnen setzt die Wall Street ihre Aufwärtsfahrt auch zum Wochenschluss fort. Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag im frühen Handel um 0,40 Prozent auf 24 839,64 Punkte. Er steuert damit auf den siebten Handelstag in Folge mit positivem Ergebnis zu. Im Vergleich zum vergangenen Freitag liegt das Kursbarometer nun 2,4 Prozent vorne, was die beste Börsenwoche seit Ende März bedeuten würde.

Nachdem am Donnerstag bereits frische Inflationsdaten für Rückenwind gesorgt hatten, deuteten auch die zu Wochenschluss veröffentlichten Konjunkturdaten in eine ähnliche Richtung: Die Preise für importierte Waren waren im April wesentlich schwächer gestiegen als erwartet. "Der Preisdruck ist weiterhin moderat", resümierte daher die Helaba. Am Markt wird davon abgeleitet, dass die US-Notenbank Fed bei ihrem Zinserhöhungskurs nicht aufs Gaspedal drücken muss.

Vor diesem Hintergrund ging es am Freitag auch für den breit gefassten S&P 500 um 0,20 Prozent auf 2728,46 Zähler nach oben. Für den Nasdaq 100 jedoch war das Vorzeichen negativ. Beeinträchtigt durch schlechte Nachrichten bei einigen Technologiewerten gab er um 0,16 Prozent auf 6952,09 Punkte nach./tih/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0194 2018-05-11/16:13