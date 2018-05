Die Aktienmärkte haben einen fulminanten Start in den Mai hingelegt. Viele Experten sind der Meinung, dass die im Januar begonnene Korrektur damit nun endgültig erledigt ist und bald schon neue Jahreshochs markiert werden. Für Freunde der Börsenregel "Sell in May" wären das keine guten Nachrichten. Denn diese wären nämlich bereits Ende April aus den Märkten ausgestiegen und würden erst im Spätherbst wieder dorthin zurückkehren. Hintergrund dieser Strategie ist, dass sich viele Aktienindizes zwischen November und April historisch betrachtet deutlich besser entwickelt haben als in den "Sommermonaten". Der DAX zum Beispiel ist seit der offiziellen Einführung vor 30 Jahren in den sechs "guten" Monaten im Schnitt um zehn Prozent gestiegen, während in der "schlechten" Phase nur ein Plus von weniger als einem Prozent erzielt wurde.Einzelne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...