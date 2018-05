Die Commerzbank hat Ströer nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 64 auf 65 Euro angehoben. Der Außenwerbespezialist dürfte durchwachsene Zahlen für das erste Quartal vorlegen, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig fehle es an weiteren Kurstreibern. Das Kursziel basiere nun auf den Schätzungen für 2019, begründete die Expertin die leichte Kurszielerhöhung./mis/tih

Datum der Analyse: 11.05.2018

ISIN DE0007493991

