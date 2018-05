Die Wall Street knüpft am Freitag überwiegend an das Handelsplus vom Vortag an. Der Nasdaq hingegen startet in der Verlustzone.

Die US-Börsen sind am Freitag in Schwung geblieben. Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten lag kurz nach Handelsbeginn 0,3 Prozent höher bei 24.820 Punkten, der S&P500 gewann 0,1 Prozent. Am Donnerstag hatten moderate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...