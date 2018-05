Bestimmt haben Sie die Börsenweisheit "Sell in May and go away" schon einmal gehört oder gelesen. Ist dies nur einer dieser Börsensprüche, die zu 50 Prozent Wahrscheinlichkeit passen, oder steckt hier mehr dahinter? Ein paar Fakten und Gedanken möchte ich Ihnen hierzu mit auf den Weg geben und damit diese Börsenweisheit auf den Prüfstand stellen. Aussagekraft der Börsenweisheit Es gibt viele Börsenweisheiten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...