Durch den deutlichen Anstieg über die 40 €-Linie ist die Aktie von Vonovia etwas über das eigentliche Ziel hinausgeschossen. Nennenswertes ist dadurch nicht eingetreten, denn am ursprünglichen Szenario mußte ich keine Veränderungen vornehmen. Und dieses sieht so schlecht nicht aus für die Aktie von Vonovia. Ungeachtet des Höhenfluges spielt sich alles noch unter den Augen einer größeren Korrektur ab. Dennoch sehe ich für den mittleren Bereich nicht mehr ganz so schwarz, wie noch in meiner letzten ... (Henrik Becker)

Den vollständigen Artikel lesen ...