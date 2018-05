Die Nachfrage nach der europäischen Währung bleibt zum Ende der Woche solide und so steigt der EUR/USD in den Bereich der 1,1960/65. EUR/USD steigt mit USD Verkauf Das Paar kann den 2. Tag in Folge einen Gewinn verbuchen und so sieht es zum 1. mal nach 3 Wochen der Verluste nach einer Gewinnwoche aus. Die Verkäufe gegenüber dem Greenback setzen sich ...

