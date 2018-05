Berlins Regierungschef Müller kritisiert die Steuerideen von Finanzminister Olaf Scholz: Investitionen seien viel wichtiger als Steuersenkungen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (beide SPD) für dessen geplante Verwendung von Steuermehreinnahmen in Milliardenhöhe kritisiert. "Die SPD muss wieder die Kraft haben, ein gerechteres Steuersystem in den Blick zu nehmen", sagte Müller dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" in der neuen Ausgabe. Scholz setze die falschen Prioritäten.

Steuermehreinnahmen vor allem in eine kleine Entlastung mittlerer und ...

