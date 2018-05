In zwei Wochen tritt die EU-Datenschutzverordnung in Kraft. Bundeskanzlerin Merkel warnt plötzlich vor den Folgen - und muss dafür Kritik einstecken.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor den negativen Folgen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für die Wirtschaft gewarnt.

Natürlich müssten die Menschen über ihre Daten verfügen können. Es müsse aber aufgepasst werden, dass die Regeln nicht "unpraktikabel" ausfielen, sagte Merkel am Mittwoch bei einer Konferenz von CDU-Kreisvorsitzenden in Berlin. So werde sich beispielsweise die Künstliche Intelligenz ohne den Umgang mit großen Datenmengen nur so entwickeln "wie eine Kuh, die kein Futter kriegt".

Zuvor hatten sich Vertreter der Wirtschaft kritisch zur DSGVO geäußert, die am 25. Mai in Kraft tritt. Das Regelwerk verlangt von Unternehmen umfangreiche Anpassungen. Vor allem soll der Verbraucherschutz und der transparente Umgang mit Daten gestärkt werden.

Der Präsident des Industrieverbands BDI, Dieter Kempf, warb dafür, noch einen Weg zu finden, wie die Regelungen den Anforderungen an informationeller Selbstbestimmung genügten, aber nicht die Interessen der Industrie behinderten.

Manches sei "wirklich eine Überforderung", sagte auch Merkel laut "Berliner Zeitung" mit Blick auf die Wirtschaft. In anderen Ländern, wie etwa Österreich, werde die EU-Vorschrift anders realisiert als in Deutschland. Darüber werde sie nun noch einmal mit dem zuständigen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) beraten.

Die Umsetzung der Richtlinie in Deutschland unterscheide sich wohl auch deswegen von anderen EU-Mitgliedsstaaten, weil die Datenschutzbeauftragten hierzulande nicht weisungsgebunden seien, so Merkel.

SPD und Grüne wiesen die Vorbehalte Merkels scharf zurück. "Wenn Frau Merkel jetzt noch einmal mit ihrem Innenminister reden will, sollte sie ihn in erster Linie beauftragen, für eine bessere Aufklärung bei Firmen, Verbänden und Vereinen zu sorgen", sagte der Digitalexperte der Sozialdemokraten im Bundestag, Jens Zimmermann, dem Handelsblatt. "Viele der vorgebrachten vermeintlichen Probleme erübrigen ...

