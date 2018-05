In Umfragen machen sich deutsche Unternehmer sich Sorgen über den Brexit, in der Praxis können einige sogar profitieren - wie etwa der schwäbischer Mittelständler Sortimo.

Der Lärm von Hammerschlägen, Sägen und Akkuschraubern hallt durch das Montagewerk des Unternehmens Sortimo in Warrington bei Manchester. An 18 Arbeitsstationen parken Lieferwagen und Kleintransporter. Vor jedem von ihnen liegen die Produkte aufgereiht, die in die Fahrzeuge eingebaut werden: Regale, Stromrichter, Beleuchtungsanlagen, Erste-Hilfe-Kästen und Feuerlöscher. An jedem Arbeitsplatz gibt es eine Sortimo cleaning station, an der ein kleiner und ein großer Besen hängen, dazu eine Kehrschaufel. Selbst die Punkmusik, die aus dem Radio schallt, kann nicht verbergen, dass es hier akkurat ordentlich zugeht. Wenn dies kein schwäbisches Unternehmen wäre, man würde es sich exakt so ausmalen.

Wichtiger deutscher Arbeitsmarkt

Sortimo, beheimatet im bayrisch-schwäbischen Zusmarshausen, stellt Fahrzeugeinrichtungen für Handwerker und Kundendienste her. Wie es sich für schwäbische Spezialisten gehört, ist man Marktführer in Europa, Großbritannien ist der wichtigste Auslandsmarkt. Das Werk gibt es seit zehn Jahren, und der Laden läuft: Die Installateure des Werks haben hier im vergangenen Jahr 4500 Fahrzeuge ausgerüstet, für dieses Jahr sind 6500 geplant. Der Brexit, sollte man meinen, müssten ihnen hier große Sorgen bereiten. Geschäftsführer Reinhold Braun aber erkennt auch darin nur eine weitere Aufgabe, die sich mit der hergebrachten Gründlichkeit lösen lässt: "Wir können nichts dem Zufall überlassen!"

Sortimo ist eine von mehr als 2500 deutschen Firmen, die in Großbritannien präsent sind. Großbritannien war im vergangenen Jahr fünftwichtigster deutscher Exportmarkt. Der Außenhandelsüberschuss, den Deutschland dabei einfährt, ist gewaltig: 47,3 Milliarden Euro. Deutschland exportiert doppelt so viel nach Großbritannien, wie es von dort einführt. Nur im Geschäft mit den USA ist der Überschuss größer. Das sollten Gründe genug sein, um mit Skepsis auf den 30. März 2019 zu schauen. Dann wird Großbritannien nicht mehr Teil der EU sein. Und noch immer ist unklar, was danach kommt. Bei den Verhandlungen in Brüssel haben sich beide Seiten zwar prinzipiell darauf geeinigt, die Folgen der Trennung abzufedern, durch eine Übergangszeit bis Ende 2020, während der das meiste beim Alten bleiben soll.

Doch bei den Verhandlungen gilt: Nichts ist vereinbart, solange nicht alles vereinbart ist. Selbst ein No-Deal-Brexit, bei dem Großbritannien im kommenden Jahr ohne ein Abkommen aus der EU ausscheidet, wäre noch möglich. Bereits direkt nach dem Votum machten die ersten Vermutungen die Runde, ausländische Unternehmen könnten aus Großbritannien abwandern. Viele Banken haben bereits entsprechende Konsequenzen gezogen und Teile ihrer Belegschaft aus London abgezogen. Nun streiten sich Frankfurt, Paris und Amsterdam um die Stellung als neue Finanzhauptstadt des Kontinents. Selbst britische Banken wie HSBC wollen Hunderte Stellen verlagern. Nur eine Gruppe im Land kümmert all das kaum: deutsche Industrieunternehmen.

Auf alles vorbereiten

Natürlich, sagt Reinhold Braun, macht ihm der Brexit auch ein paar Sorgen. "Wir wissen ja noch nicht einmal, wie der Brexit aussehen wird. Und Unsicherheit ist für die Wirtschaft Gift." Vorerst jedoch ist es ein süßes Gift, zumindest für das Sortimo-Werk in Warrington: Ganz hinten in der 5000 Quadratmeter großen Halle bauen inzwischen Mitarbeiter Regale zusammen. Bis vor Kurzem wurde die Arbeit in Deutschland erledigt, die Regale wurden dann nach Großbritannien transportiert. Acht Lkws legten so Woche für Woche die rund 1400 Kilometer lange Strecke zurück. Dann verlor das englische Pfund nach dem Referendum gegenüber dem Euro sehr schnell acht Prozent an Wert. Produktion in England wurde damit relativ günstiger.

Sortimo verlegte deshalb einen Teil der Montage nach Großbritannien. Entscheidungen wie diese kämen nicht von ungefähr, erklärt Reinhold Braun: "Wir haben in Deutschland eine Prozesswerkstatt, in der wir die verschiedenen Brexit-Szenarien durchspielen und die Abläufe simulieren können." Und im ersten Schritt ergab die Analyse: ...

