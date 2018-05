Mainz (ots) - Woche 20/18 Samstag, 12.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.30 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?



6.10 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016



6.55 Kasachstan - Größenwahn und Krise



7.40 10.000 Kilometer Russland (1) Unterwegs nach Sibirien Russland 2017



8.25 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018



9.10 Verschwörung oder Wahrheit MH17 - Abschuss über der Ukraine Ukraine 2016



9.55 37° Liebesgrüße aus Russland Eine Braut aus dem Katalog Deutschland 2017



10.25 Mördern auf der Spur Ermittler an ihren Grenzen Deutschland 2016



10.55 Mördern auf der Spur Verräterische DNA Deutschland 2016



11.25 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen Brennpunkt Großbritannien 2015



12.05 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Logik und Kriminalistik



12.55 Auf Verbrecherjagd - Das Rätsel um Suzy Lamplugh Großbritannien 2015



13.35 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter Tobin Großbritannien 2015



14.20 Mörderjagd Tod einer Familie



15.05 Mörderjagd Der falsche Zeitpunkt Frankreich 2015



15.50 Mörderjagd Liebe, Lüge,Tod



16.35 Der Mörder von nebenan - Der Fall Steve Wright Großbritannien 2015



17.20 Die Eisenbahn-Mörder - Der Fall John Duffy und David Mulcahy Großbritannien 2015



18.05 Der einsame Killer - Der Fall Patrick Mackay Großbritannien 2015



18.50 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



22.25 Mörderjagd Mord ohne Leiche



23.10 Mörderjagd Die Frage der Schuld



23.55 Mörderjagd Grenzenlose Gier



0.40 Tatort Dessau - Der Fall Yangjie Li Deutschland 2017



1.25 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen Brennpunkt Großbritannien 2015



2.10 Mörderjagd Tod einer Familie



2.50 Mörderjagd Der falsche Zeitpunkt Frankreich 2015



3.35 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter Tobin Großbritannien 2015



4.20 Die Eisenbahn-Mörder - Der Fall John Duffy und David Mulcahy Großbritannien 2015







Sonntag, 13.05.



Beginnzeitkorrekturen: 5.40 Die Trödelprofis Die Deko muss raus



6.10 ZDF.reportage Trödler, Sammler, Schnäppchenjäger Flohmarktprofis machen Kasse Deutschland 2018



6.40 Oldtimer unterm Hammer Auf der Jagd nach legendären Straßenkreuzern Deutschland 2014



7.20 Die Trödelprofis Töpfe, Teller, Trennungsschmerz



7.50 Märkte Im Bauch von Wien - Der Naschmarkt



8.35 Schnäppchenjagd Verloren, verpfändet, versteigert Deutschland 2016



9.20 ZDF.reportage Treffpunkt Kiosk Wo das Herz des Viertels schlägt Deutschland 2017



9.55 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017



10.40 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014



11.25 DDR mobil - Hoch hinaus mit Interflug Deutschland 2017



12.10 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland Deutschland 2017



12.55 Schwarzer Kanal oder BILD Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014



13.40 ZDF-History Die geheimen Mordermittler der DDR Deutschland 2017



14.25 Goodbye DDR Kati und der schöne Schein



15.10 ZDF-History Go East - Weststars in der DDR Deutschland 2013



15.55 Die letzte Truppe und der Fall der Mauer Deutschland 2014



16.40 ZDF-History Der Mauerfall live



17.30 ZDF-History Der Todesstreifen - Anatomie einer Grenze Deutschland 2009



18.10 ZDF-History Walter Ulbricht - sein geheimes Doppelleben Deutschland 2018



18.55 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



21.40 ZDF-History Zwischen den Zeiten - Die Dokumentation Deutschland 2014



22.20 ZDF-History Die unglaublichsten Geschichten der DDR Deutschland 2012



23.05 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödliche Tabus Deutschland 2017



23.50 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017



0.35 Poker Brain - Im Kopf der Profi-Zocker Deutschland 2017



1.20 Mysterien des Weltalls Das Unbewusste Mit Morgan Freeman USA 2010



2.05 Mysterien des Weltalls Was ist Realität? Mit Morgan Freeman USA 2013



2.50 Mysterien des Weltalls Was ist Zeit? Mit Morgan Freeman USA 2010



3.35 Mysterien des Weltalls Leben wir in der Matrix? Mit Morgan Freeman USA 2015



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Montag, 14.05.



Beginnzeitkorrekturen: 8.00 Täterjagd Der Fall Nathalie Villermet



8.40 Täterjagd Der Fall Karine Schaaff (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Beginnzeitkorrekturen: 15.35 Mordfall Martin Luther King Die Jagd nach dem Täter Großbritannien/Deutschland 2017



16.55 UEFA Champions League Magazin Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Beginnzeitkorrekturen: 1.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Supernova USA 2010



1.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Planeten USA 2010



2.40 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Monde USA 2010



3.25 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Sonnensysteme USA 2010



4.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Schwarze Löcher USA 2009



4.50 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Sterne USA 2010



