Eines wird in diesem längerfristigen Chart der MediGene-Aktie (ISIN: DE000A1X3W00) auf Wochenbasis sofort deutlich: Die vorgestern präsentierte Quartalsbilanz lockte niemanden hinter dem Ofen hervor. Die Bullen nicht, die Bären auch nicht. Aber das wird nicht so bleiben. MediGene ist einerseits eine marktenge Aktie, die von kurzfristigen Tradern gerne "gespielt" wird und andererseits eine Aktie, die davon lebt, dass die Anleger an eine Zukunft mit schwarzen Zahlen glauben. Das ist keine Gemengelage, die monatelanges Wassertreten erwarten ließe. Da wird also etwas passieren. Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...