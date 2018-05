Brüten Sie über Himmelfahrt oder Pfingsten über Ihrer Steuererklärung, die Sie bis Ende Mai fertig haben sollen? Wie war das doch gleich mit der Absetzbarket von Smartphone, Tablet und Co?. Hier die wichtigsten Infos im ÜberblickArbeitnehmer, die privat angeschaffte IT-Geräte auch für den Job nutzen, können den Fiskus an den Kosten beteiligen. Bei der Einkommensteuererklärung lassen sich sowohl die Anschaffungskosten als auch die monatlichen Kosten für die Telefon- und Internetnutzung als Werbungskosten ansetzen. Darauf weist der Digitalverband Bitkom hin. Doch Vorsicht: Die detaillierte Auflistung von beruflich bedingten Kosten für IT und Fortbildung lohnt sich für Arbeitnehmer nur, wenn die insgesamt im Jahr 2017 angefallenen berufsbedingten Kosten (inklusive der Kosten für den Weg zur Arbeit) 1000 Euro überschreiten. Denn Werbungskosten bis 1000 Euro erkennt das Finanzamt pauschal, das heißt ohne Einzelauflistung und Nachweis, steuermindernd an.Tablet, Smartphone, Software & Co.: Wer privat angeschaffte IT-Geräte "so gut wie ausschließlich" (zu mehr als 90 Prozent) beruflich nutzt, kann die Kosten dafür in voller Höhe ...

