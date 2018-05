Bonn (ots) - Was ist Heimat? Wahrscheinlich versteht jeder etwas anderes darunter. Und wie wertvoll sie für uns ist, merken wir oft erst dann, wenn wir das Gefühl haben, sie könnte verloren gehen. Ist Heimat der "Gegentrend zur Globalisierung"?



Inzwischen hat auch die Politik den Begriff für sich entdeckt. Und jetzt gibt es das Heimatministerium auch für ganz Deutschland. Aber wie lassen sich Wattenmeer, Ruhrgebiet und Erzgebirge mit Großstädten wie Hamburg und Berlin unter einen Hut bringen? Und: Was macht ein Heimatminister eigentlich genau?



phoenix-Reporter David Damschen macht sich auf die Suche nach Antworten und diskutiert mit dem Philosophen und Politikwissenschaftler Christian Schüle, der Ethnologin Simone Egger und dem Kabarettisten und Autor Frank Goosen über Globalisierung und Gentrifizierung, den Wirtschaftsfaktor Heimat und Fußball als eines der letzten Heimat stiftenden Gemeinschaftserlebnisse.



