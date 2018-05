Ein Autozulieferer aus dem Erzgebirge will per Gericht die exklusiven Lieferrechte an Volkswagen erwirken. Die Handelskammer des Landgerichts Leipzig erwirkte eine einstweilige Verfügung.

Im juristischen Streit zwischen der Prevent-Tochter ES Automobilguss Schönheide und VW hat der Autozulieferer nur einen Teilerfolg erzielen können. Das Landgericht Leipzig verpflichtete Volkswagen in einer einstweiligen Verfügung, 30 Prozent des früheren Umfangs der von ES Guss gefertigten Bauteile abzunehmen. Diese Regelung gelte bis zum 26. April 2019 - längstens, bis in der beim Landgericht Chemnitz noch anhängigen Hauptsache eine Entscheidung gefallen ist. Dies teilte das Landgericht Leipzig am Freitag mit.

Mit der Entscheidung blieb ...

