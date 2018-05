Unter Los Angeles baut die "Boring Company" von Tesla-Gründer Elon Musk das Loop-Tunnelsystem. Einen Prototyp-Abschnitt können die Amerikaner schon bald gratis testen.

Mit unterirdischen Tunneln will Tesla-Gründer Elon Musk die amerikanischen Metropolen verbinden. Was bisher nicht mehr als eine weitere Vision des umtriebigen Unternehmers war, könnte schon bald Realität werden. Unter den Straßen von Los Angeles baut Musks "Boring Company" die ersten Tunnel für das Projekt "Loop".

Der Tesla-Gründer lud am Donnerstag in seinem Instagram-Profil einen kurzen Clip hoch, auf dem ein Prototyp-Teil des Tunnels zu sehen ist. Eine Kamera fliegt darin rückwärts durch den Tunnel, an ein paar Arbeitern vorbei, hält an einer Ampel, fährt dann erst langsam und plötzlich schnell wieder nach vorn. "Der erste ,Boring Company'-Tunnel unter LA ist fast fertig", schrieb Musk dazu auf der Plattform. Seit dem Upload wurde dass Video bereits mehr als 1,7 Millionen Mal angesehen.

Alles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...