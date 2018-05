Die UBS liegt bei der Verwaltung der Vermögen superreicher Kunden vorn. Ein neues Vergütungssystem soll den Abstand zur Konkurrenz weiter vergrößern.

Wer Kunde von Josef Stadler werden möchte, muss sich das auch leisten können: Der UBS-Manager verantwortet das Geschäft mit so genannten Ultra-High-Net-Worth ("UHNW")-Kunden bei der schweizerischen Großbank UBS. Die meisten von Stadlers Kunden besitzen ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Franken (83 Millionen Euro).

Die Vermögensverwaltung für die reiche Kundschaft macht sich für die Bank bezahlt. Im ersten Quartal erhöhte die Sparte ihr Vorsteuerergebnis um 33 Prozent auf umgerechnet 200 Millionen Euro.

Doch Stadler gibt sich damit nicht zufrieden: "Wir haben Geschäftsbeziehungen mit jedem zweiten Milliardär weltweit", sagte der Manager dem Handelsblatt. "Und wir wollen den Anteil der verwalteten Vermögen bei diesen wichtigen Kunden signifikant erhöhen." Möglich machen soll das ein neues Vergütungssystem für die Kundenberater, mit dem die Bank noch mehr Vermögen von den UHNW-Kunden einsammeln will.

"Wenn ein Berater einen Kunden an einen anderen Berater verweist, soll sich das für ihn auszahlen", erklärt der UBS-Manager. Die ultrareiche Kundschaft sei um die gesamte Welt tätig. So könne es etwa sein, dass ein chinesischer Kunde mit der Bank ein Geschäft in den USA machen wolle.

Für den UBS-Berater in China habe es bislang aber ...

