Wirecard auf Kreuzfahrt: Wie der Finanzdienstleister am Freitag bekannt gab, habe man mit den Kreuzfahrtmarken "Dream Cruises" und "Star Cruises" der "Genting Cruise Line Division" ("Genting Hong Kong") eine Kooperation geschlossen. Im Mittelpunkt: nahtlose Bezahlprozesse und damit eine Verbesserung des Gäste-Erlebnisses an Bord der Schiffsflotte, so der TecDax-Konzern.

Laut Angaben bilde die Partnerschaft die Basis für das sogenannte "Quick Pay Self-Checkout System", welches an Bord der ... (Marco Schnepf)

