Bei Steinhoff geht es immer weiter Richtung Null-Linie. Die Aktie notiert aktuell nur noch bei 0,11 Euro. Im Chart sieht man den Aktienkursverlauf von Steinhoff seit Oktober 2017. Dies ist ein klassischer Kursverlauf für einen Pennystock, der unterwegs ist Richtung Friedhof - ganz langsam immer weiter nach unten.

Gestern nun teilte Steinhoff mit, dass ein zweiter Wirtschaftsprüfer (PWC) die Ergebnisse von "Deloitte" bestätigt hätte. Die Unregelmäßigkeiten bei der Bewertung von Vermögenswerten in Südafrika sehe man auch so. Möglich sind nun weitere Abschreibungen. Das bedeutet: Die Unsicherheiten gehen weiter - das mangelnde Vertrauen sorgt für eine immer größere Abkehr vom Unternehmen, egal ob das Management der Firma schon längst ausgetauscht wurde. Irgendwelche positiven Nachrichten die Hoffnung machen könnten, gibt es derzeit nicht. Und so trottet die Aktie weiter vor sich hin auf den Weg nach unten.

