Düsseldorf (ots) - TV-Moderatorin Barbara Schöneberger ist neidisch auf Sängerin Helene Fischer. "Helene ist ein Gesamtkunstwerk", sagte die 44-Jährige der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Sie trainiert und trainiert und kann dann ein bestimmtes Niveau erreichen. Das würde ich nicht hinbekommen. Bei mir ist Talent der größte Feind der Exzellenz", sagte Schöneberger, die mit ihrer neuen CD ("Eine Frau gibt Auskunft") im kommenden Jahr auch wieder auf Deutschland-Tour geht. Ein so intensives Training wie Helene Fischer könne sie nicht durchhalten, sagte Schöneberger. "Ich wäre auch gerne wie sie. Dann könnte ich ganz andere Konzerte spielen." Zu ihrem Geschäftsmodell gehöre das Unperfekte dazu: "Es gibt Karrieren, die am Reißbrett entstanden sind. Ich habe immer aus dem Bauch entschieden", sagte die 44-Jährige. Barbara Schöneberger moderiert am Samstagabend in der ARD den "Countdown für Lissabon". Sie wird dann verkünden, wer die Punkte der deutschen Jury des Eurovision Song Contests (ESC) bekommt.



