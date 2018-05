Die Aktienmärkte der Eurozone haben eine solide Börsenwoche am Freitag mit leichten Abschlägen beendet. Beeinträchtigt vom weiter erholten Euro gab der EuroStoxx 50 zu Wochenschluss um 0,12 Prozent auf 3565,52 Punkte nach. Die Handelswoche beendete er aber rund 0,4 Prozent höher - das siebte Wochenplus in Folge.

Der Euro knüpfte am Freitag an seine Vortagsgewinne an und wurde wieder klar über der Marke von 1,19 US-Dollar gehandelt. Am Markt war umgekehrt von Gewinnmitnahmen bei der US-Währung die Rede. Für Unternehmen aus der Eurozone ist die Erholung bei der Gemeinschaftswährung von Nachteil, weil dies anders als in den Tagen zuvor die Exportaussichten der hiesigen Unternehmen wieder schmälert.

In Paris gab der Cac 40 ebenfalls knapp um 0,07 Prozent auf 5541,94 Punkte nach. In Italien jedoch griff die zuletzt belastende politische Unsicherheit nicht mehr länger um sich: der Leitindex FTSE MIB kletterte in Mailand um 0,52 Prozent nach oben. Außerhalb der Eurozone konnte sich auch der britische FTSE 100 mit einem Anstieg um 0,31 Prozent auf 7724,55 Punkte positiv abheben./tih/he

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 CH0009980894

