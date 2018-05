Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag mit leichten Avancen geschlossen. Im Handelsverlauf tendierte der SMI mehrheitlich im Bereich der Nulllinie oder knapp darunter, gegen Handelsende stützen dann die fester eröffnenden US-Aktien leicht. Am Brückentag nach Auffahrt bewegte sich das Handelsgeschehen aber wie üblich in ruhigen Bahnen. Die verhaltene Entwicklung des SMI resultierte zum grössten Teil aus der schwachen Entwicklung von Roche nach einem Studienmisserfolg. Die Mehrheit der Bluechips legte nämlich zu, wobei insbesondere der Höhenflug von Sika nach der Einigung im Streit mit der Erbenfamilie ins Auge stach.

Das Sentiment vor dem Wochenschluss war von Konjunkturdaten aus den USA vom Vortag positiv beeinflusst. So ist die befürchtete Beschleunigung der Inflation im April ausgeblieben, was etwas Druck von der US-Notenbank Fed beim Tempo der Leitzinserhöhungen nimmt. Eigentlich belastende Faktoren wie die Scharmützel zwischen Israel und dem Iran oder die politischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Regierungsbildung in Italien blieben etwas im Hintergrund.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,10 Prozent höher bei 8'993,51 Punkten (Tageshoch bei 9'002,15). Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 1,0 Prozent, es ist mittlerweile bereits das fünfte in Folge. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) ...

