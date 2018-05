Wenige Romane vermitteln den Wert der Pressefreiheit so gut wie "Eine Hand voller Sterne", findet unser syrischer Journalist Yahya Alaous.

Der Welttag der Pressefreiheit war ein guter Anlass, sich Rafiq Shamis Roman "Eine Hand voller Sterne" in Erinnerung zu rufen. Es ist einer der besten Romane über die Jugendträume der freien Meinungsäußerung und des freien Journalismus. Mehr als 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung ist es immer noch lesenswert, nicht nur für mich als Syrer, der von den im Roman erwähnten Orten kommt. Sondern vor allem auch für die vielen Journalisten, die in Ländern arbeiten, in denen ihr Beruf von ihnen verlangt, Diktatoren auf die Finger zu schauen und auf die Füße zu treten.

Der Roman, der viele Preise gewonnen hat und in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurde. Nun will eine Gruppe deutscher Künstler das Buch verfilmen und hat dazu am Tag der Pressefreiheit eine Kampagne gestartet. "Das ist nicht nur ein Film, sondern ein persönliches, politisches und soziales Anliegen", sagt Filmemacher und Drehbuchautor Michael Schäfer. "Dieser Bäckerjunge", der Held der Geschichte, sei "in uns allen".

Als ...

