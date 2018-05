Die britische Regierung streitet noch immer intern über die Zollunion. EU-Chefunterhändler Michel Barnier verliert allmählich die Geduld.

Nun also Gruppenarbeit: Die britische Premierministerin Theresa May hat sechs ihrer zerstrittenen Minister in kleine Arbeitsgruppen eingeteilt, damit sie Lösungsvorschläge zur irischen Grenze erarbeiten.

Seit Wochen kann sich das Kabinett nicht einigen, wie man die künftige EU-Außengrenze nach dem Ausstieg aus der Zollunion offenhalten kann. Nun will May die Wortführer der beiden Brexit-Lager offenbar zur konstruktiven Zusammenarbeit zwingen.

Die Zeit drängt, denn die Europäer haben langsam genug von dem Dauerspektakel in London. EU-Chefunterhändler Michel Barnier nutzte am Freitag ein Interview im "Spiegel", um den Druck auf die Briten zu erhöhen. "Das Risiko des Scheiterns ist da", warnte der Franzose mit Blick auf die Brexit-Verhandlungen. "Ohne den Backstop wird es kein Austrittsabkommen geben."

Mit "Backstop" wird der Notfallplan bezeichnet, der in Kraft treten soll, wenn Europäer und Briten sich nicht auf eine neue Lösung für die irische Grenze einigen können. In dem Fall sollen die Regeln des Europäischen Binnenmarkts und der Zollunion im britischen Landesteil Nordirland einfach weiter gelten. Der "Backstop" ist in London hochumstritten, weil die Zollgrenze dann in der Irischen See verliefe und das Vereinigte Königreich teilen würde.

Barnier bestritt, ...

