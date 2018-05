Der Fall eines Flüchtlings beschäftigt weiter die Justiz. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe muss entscheiden, ob er abgeschoben werden darf.

Der Fall eines Asylsuchenden aus Togo, der unter großem Widerstand aus einer Unterkunft in Ellwangen abgeholt wurde, liegt nun beim Bundesverfassungsgericht. Der Anwalt des Mannes reichte in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde ein, wie ein Sprecher des Gerichts am Freitag sagte. Zuvor hatte "Focus Online" berichtet.

Mit der Beschwerde solle die Abschiebung des Togoers verhindert und seine Freilassung aus der Abschiebehaft erreicht werden, ...

