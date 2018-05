Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umfrage: Merkel soll am Iran-Abkommen festhalten

Über 80 Prozent der Deutschen wollen, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Atomabkommen mit dem Iran beibehält. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für das Portal t-online.de Demnach stimmten 80,3 Prozent der Befragten dafür, die Vereinbarung mit dem Iran auch ohne die USA fortzusetzen. Lediglich 12,3 Prozent der Deutschen wollten hingegen, dass der Deal aufgekündigt wird. Befragt wurden 5.084 Personen zwischen dem 8. und dem 11. Mai.

Altmaier: Firmen müssen Entscheidung wegen Iran-Sanktionen abwägen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht angesichts neuer US-Sanktionen gegen den Iran wenig Chancen, dort tätige deutsche Firmen in Schutz zu nehmen. "Wir haben juristisch keine Möglichkeit, deutsche Unternehmen gegen Entscheidungen der amerikanischen Regierung zu schützen oder sie davon auszunehmen, vor allen Dingen dann nicht, wenn es um Zusammenarbeit mit amerikanischen Firmen in den USA geht", sagte er im Deutschlandfunk. "Deshalb müssen diese Unternehmen abwägen, welche Entscheidung für sie im Einzelfall die richtige ist."

Scholz: Sinkende Investitionen wegen veränderter Darstellung - Papier

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die in seinem Finanzplan vorgesehenen sinkenden Investitionen in einem Schreiben an die Koalitionsfraktionen mit technischen Gründen gerechtfertigt. "Für das Jahr 2022 sind in der Finanzplanung im Vergleich zu 2017 leicht gesunkene Investitionen aufgeführt (33,5 Mrd. Euro)", schreibt der Finanzminister in dem Brief, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. "Diese von manchen als Absenkung der Mittel für Investitionen interpretierte Zahl beruht jedoch auf einer veränderten Darstellung." Zur Begründung führt der Finanzminister an, die vom Bund an die Länder gezahlten Entflechtungsmittel von über 3 Milliarden Euro jährlich würden ab 2020 nicht mehr gesondert als Investitionen ausgewiesen, sondern als Folge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen pauschal an die Länder übertragen. Sie würden ab 2020 in den Länderhaushalten aufgeführt, "obwohl der Bund weiterhin die Mittel für die Investitionen zur Verfügung stellt".

Katalanisches Parlament berät Samstag über Puigdemont-Nachfolger

Das Parlament von Katalonien berät am Samstag über die Wahl von Joaquim Torra zum Regionalpräsidenten und damit zum Nachfolger von Carles Puigdemont. Nach Beratungen mit den verschiedenen Parteien habe Parlamentspräsident Roger Torrent die Kandidatur von Torra offiziell vorgeschlagen und für Samstag 12.00 Uhr die erste Debatte über die Amtseinführung einberufen, teilte das Parlament in Barcelona mit.

Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung wollen sich bis Sonntag einigen

Die Parteivorsitzenden der rechtsextremen Lega Nord und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) haben ihre Gespräche für eine gemeinsame Regierungsbildung in Italien fortgesetzt. Es gehe darum, "so schnell wie möglich" zu einer Einigung zu kommen, erklärte Lega-Chef Matteo Salvini. Laut italienischen Medien wollen Salvini und M5S-Chef Luigi Di Maio Präsident Sergio Mattarella am Sonntag ihre Ergebnisse vorstellen. Der Präsident könnte dann bereits am Montag einen neuen Regierungschef nominieren.

Bullard plädiert weiter für lockere Geldpolitik

Der Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, James Bullard, hat sein Plädoyer für eine lockere Geldpolitik bekräftigt. Bei einer Rede in Springfield, Missouri, sagte der Währungshüter, es sei nun "Vorsicht" bei der weiteren Straffung der Geldpolitik angebracht. Bullard gilt als geldpolitische Taube und argumentiert seit langem für niedrige Zinsen. Aber seine Kollegen in der Fed sind anderer Meinung. Sie haben im März die Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent erhöht und zudem zwei weitere Erhöhungen für das Jahr signalisiert.

US-Importpreise steigen im April nur moderat

Die US-Importpreise sind im April weniger stark gestiegen als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent, nach einem Minus von 0,2 Prozent im März. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen waren im Konsens von einem Anstieg um 0,6 Prozent ausgegangen. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation.

Trump ernennt Hotelier Sondland als Botschafter bei der EU

US-Präsident Donald Trump hat den Hotelmagnaten Gordon Sondland für den seit mehr als einem Jahr vakanten Posten des Botschafters bei der Europäischen Union ernannt. Das teilte das Weiße Haus mit. Die Berufung des 61-Jährigen muss noch vom Senat bestätigt werden.

Auswärtiges Amt mahnt Israel-Besucher bis Dienstag zu besonderer Vorsicht

Angesichts der bevorstehenden Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem mahnt das Auswärtige Amt Israel-Besucher zur Vorsicht. Gewalttätige Ausschreitungen in Jerusalem, dem Westjordanland und im Gaza-Streifen seien am Montag nicht auszuschließen, teilte das Auswärtige Amt (AA) auf seiner Internetseite mit. US-Einrichtungen sollten an diesem Tag gemieden werden. Israel feiert am 14. Mai den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung; am gleichen Tag zieht die US-Botschaft auf Beschluss von US-Präsident Donald Trump von Tel Aviv nach Jerusalem um.

