Unterföhring (ots) - - "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD



- "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" am Sonntagabend ab 19.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Dem Bundesliga-Finale auf dem Rasen folgt bei Sky das Finale der Talk-Saison. Am Morgen nach dem 34. Spieltag meldet sich Jörg Wontorra mit seinen Gästen zur gewohnten Zeit um 10.45 Uhr auf Sky Sport News HD. Am Sonntagabend um 19.00 Uhr - direkt im Anschluss an die Live-Übertragung der 2. Bundesliga - beschließt "Sky90 - die Kia Fußballdebatte"" die Saison 2017/18 bei Sky.



Patrick Wasserziehr begrüßt dieses Mal unter anderem Fredi Bobic. Der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt könnte sich mit seinem Verein am Samstag für die UEFA Europa League qualifizieren und bestreitet am nächsten Wochenende das DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern. Es werden zugleich die beiden letzten Spiele von Trainer Niko Kovac sein, dessen Nachfolger Fredi Bobic derzeit sucht. Über die ereignisreichen letzten Wochen, die Saison und die Entwicklung bei den Hessen spricht er in "Sky90 - die Kia Fußballdebatte".



Außerdem ist am Sonntagabend Stefan Effenberg zu Gast. Der gebürtige Hamburger, der als Spieler auch eine Saison für den VfL Wolfsburg aktiv war, wird sich unter anderem zum Bundesliga-Abstiegskampf sowie zur Saison des FC Bayern und der aktuellen Situation beim Rekordmeister äußern. Zudem ist Thomas Doll im Studio. Der ehemalige Nationalspieler ist seit fast fünf Jahren Trainer von Ferencváros Budapest. Nach seiner Zeit als Spieler beim HSV war er zwischen 2004 und 2007 zweieinhalb Jahre lang Trainer beim Dino und führte den Verein 2006 in die Champions League.



Komplettiert wird die Runde von ZDF-Kommentator und Reporter Béla Réthy.



"Sky90 - die Kia Fußballdebatte" beginnt direkt im Anschluss an die Live-Übertragung des 34. Spieltags der 2. Bundesliga 19.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



"Wontorra - der Kia Fußball Talk" am Sonntagvormittag



Bereits am Sonntagvormittag meldet sich Jörg Wontorra mit einer neuen Ausgabe von "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD.



Gäste am Sonntag sind unter anderem Carli Underberg (stv. Sportchef Bild) und Lars Wallrodt (Fußball-Chef Die Welt). Außerdem ist Sky Experte Dietmar Hamann zu Gast, der als fester Bestandteil der Sendung an jedem Sonntag mitdiskutiert.



"Wontorra - der Kia Fußball Talk" ist am Sonntag ab 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD für jedermann empfangbar. Außerdem ist die Sendung im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App verfügbar und wird auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE gestreamt.



