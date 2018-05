Die Aktie von Tesla ist zuletzt wieder überraschend stark geworden. Der Wert schaffte in den vergangenen Tagen fast das Comeback in einen charttechnischen Aufwärtstrend erster Güte. Bei Kursen von etwas weniger als 260 Euro kann bislang nur von einer moderaten Aufwärtsbewegung gesprochen werden. Dennoch sind die Chancen auf einen Anstieg in Richtung 280 Euro bzw. 300 Euro deutlich gewachsen. Chartanalysten stellen zumindest einen kurzfristigen Aufwärtstrend mit Unterstützungen in Höhe von 250 ... (Frank Holbaum)

