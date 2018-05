Der GBP/JPY notierte zuletzt auf 148,00 und damit 0,09 Prozent im Plus am Freitag. Der GBP/JPY markierte im frühen europäischen Geschäft ein Tief von 147,60, erholte sich dann aber in der US-Sitzung auf 148,50. Von dem Widerstand ging es wieder zurück auf die psychologische Marke von 148,00. Marktteilnehmer haben noch immer die pessimistischen Wortmeldungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...