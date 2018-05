Die Assistentin Trumps sorgt mit einer Bemerkung über den todkranken Senator für Wirbel. McCain hatte zuvor eine Entscheidung Trumps kritisiert.

Eine Bemerkung einer Mitarbeiterin des Weißen Hauses über den Trump-kritischen und schwerkranken Senator John McCain hat in Washington Fassungslosigkeit hervorgerufen. Bei einer Besprechung der Aussichten der von Präsident Donald Trump als CIA-Direktorin nominierten Gina Haspel sagte die Sonderassistentin des Präsidenten, Kelly Sadler, zur Kritik McCains am Trumps Kandidatin: "Das macht doch nichts", denn: "Er stirbt sowieso."

Zwei Personen, die bei der Besprechung dabei waren, bestätigten das am Freitag der Nachrichtenagentur AP. Die Zeitung "The Hill" hatte zuerst über die Bemerkung berichtet.

Das Weiße Haus dementierte die Zitate nicht. In einer Erklärung hieß es: "Wir achten Senator McCains Dienst für unsere Nation und beten für ihn und seine Familie in dieser schwierigen Zeit." Sadler reagierte bis Freitag nicht auf eine am Donnerstagabend gestellte Anfrage der AP.

McCain geriet während des Vietnam-Krieges in Gefangenschaft und wurde in der Haft gefoltert. ...

