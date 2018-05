Die Aktie von Alibaba hat am Freitag etwas nachgegeben. Allerdings befindet sich der Wert nun faktisch auf Höhe des derzeitigen Rekordhochs und kann aus dieser Sicht in den nächsten Handelstagen den ganz großen Durchbruch schaffen bzw. die aktuelle Kursdynamik weiter fortsetzen.

Denn: Die Aktie hat in den letzten Handelswochen immerhin mehr als 15 Euro und damit etwa 10 % an Wert gewonnen. Chartanalysten meinen, oberhalb des Allzeithochs seien keine Widerstände mehr in Sicht. Daher sind ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...