Die Falcon 9 Block V hat ihren Jungfernflug bestanden. Die stärkste Space X-Rakete soll bald Astronauten ins All bringen und sogar zweimal innerhalb von 24 Stunden starten können. Das wäre eine dramatische Geldersparnis.

Es dauerte nur wenige Minuten: Um 16.14 Uhr Ostküstenzeit hob am Freitag die überarbeitete Falcon 9 Block V vom Kennedy-Raumfahrtcenter in Florida ab, und nur gut zehn Minuten später landete die erste Raketenstufe, der "Booster", wieder sicher auf einer Plattform im Atlantik. Es sind diese Erfolgsmomente, die den Multi-Unternehmer Elon Musk, Gründer von Space X und der Autofirma Tesla, wieder aufbauen, wenn es an den Fertigungsstraßen des Tesla Modell 3 in Kalifornien mal wieder nicht so läuft wie es soll und er Wertpapieranalysten in Telefonkonferenzen rüde abkanzelt.

Doch am gestrigen Donnerstag war er in einer Telefonkonferenz voll in seinem Element. Die Falcon 9 in der jüngsten Version stellt den Abschluss der Falcon 9-Serie dar. Sie wird in der Lage sein, auch die Dragon Crew-Kanzel mit Astronauten zur Space Station zu transportieren und die höchsten Sicherheitsanforderungen von NASA und Air Force zu erfüllen, verkündete er vor Journalisten. ...

