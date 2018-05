Bundeskanzlerin Merkel hat auf dem Katholikentag den "Multilateralismus" verteidigt. Ihre Aufgabe wäre allerdings die Wahrung der deutschen Interessen in einer sich rasant verändernden Welt.

Fast hätte man den Eindruck gewinnen können, Angela Merkels Rede auf dem Katholikentag in Münster war die Bewerbung für ein internationales Amt. In einem Impulsreferat pries Merkel den "Multilateralismus" als beste Lösung für die Probleme der Welt. Wenn man international nicht zusammenarbeite, "dann macht eben jeder, worauf er Lust hat. Dann ist das eine schlechte Nachricht für die Welt", sagte Merkel. Und weiter: "Für die Bundesregierung kann ich sagen: Wir entscheiden uns auch in schweren Zeiten für die Stärkung des Multilateralismus." Die Teilnehmer des Katholikentages applaudierten heftig - wohl, weil sie unter "Multilateralismus" eine bessere Welt verstehen; weil sie hoffen, dass diese Welt besser werde, wenn bloß alle immer miteinander reden und möglichst alle Entscheidungen in einer Art des globalen ...

