12.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die moderaten Inflationsdaten für April sorgten in dieser Woche für gute Stimmung bei den Anlegern, die internationalen Börsen legten mehrheitlich zu. In diesem Umfeld konnte auch der heimische Leitindex 0,7% zulegen, Unterstützung für den ATX lieferten die Titel der OMV (+4,8%). Die Furcht vor neuen US-Sanktionen gegen den Iran ließ die Preise für Rohöl in dieser Woche steigen (Brent-Ölpreis +4,3%). Die Titel der Wienerberger (+8,9%) konnten in dieser...

