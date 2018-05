Apple nimmt Kurs auf die Billionen-Dollar-Marke, der US-Schieferölproduzent Concho Resources profitiert vom Ölboom und Nestlés Renditerezept: Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp: Apple - Buffett und sein Billionentraum

Fast 250 Millionen Apple-Aktien gehören mittlerweile Warren Buffett, dem legendären Investor aus Omaha - und es ist absehbar, dass seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway weitere Anteile zukaufen wird. Apple ist für Buffett ein ideales Investment: Das Unternehmen hat dank ungewöhnlich attraktiver Produkte eine extrem starke Position in einem aussichtsreichen Massenmarkt. Es erzielt außergewöhnlich hohe Gewinne und hat dabei inzwischen so viel Geld angesammelt, dass es zu einem Aktienrückkauf im Volumen von 100 Milliarden Dollar kommt. Da sich damit die Anzahl der Apple-Anteile verringert, wird die einzelne Aktie im Kurs mehr wert. Die Mittel für die Rückkaufaktion stammen vor allem aus dem internationalen Geschäft. Dank US-Steuerreform kann Apple hier Gewinne ohne dramatische Abstriche zurückholen.

Mehr als 30 Prozent Wachstum erzielt Apple mit Dienstleistungen um Musik-Abos, Filme, Apps und Cloud-Speicher. Der Zuwachs der jungen Sparte ist umso wichtiger, da das Kerngeschäft ums iPhone nur noch langsam zulegt. Mit 52 Millionen Stück verkaufte Apple im ersten Quartal drei Prozent mehr iPhones. Dass der Umsatz dank teurer Einzelprodukte dabei um 14 Prozent zulegte, zeigt Apples Stärke.

Wahrscheinlich wird Apple im laufenden Geschäftsjahr netto mehr als 55 Milliarden Dollar verdienen. Eine 18-fache Gewinnbewertung würde ausreichen, den Börsenwert auf eine Billion Dollar zu hieven. Buffett würde sagen, Apple ist das wert.

Aktientipp: Infineon - Währungsgewinne und starke Chip-Nachfrage

Erst vor drei Monaten musste Halbleiterhersteller Infineon seine Geschäftsprognose kappen. Hauptgrund war der starke Euro. Nun hat der Trend gedreht: Heute liegt der Euro weit unter dem Niveau von 1,25 Dollar, das die Infineon-Manager in ihren Hochrechnungen angesetzt haben. Jeder Cent, den der Dollar hier höher notiert, liftet den operativen Gewinn von Infineon um 12 Millionen Euro. Und dabei schnitt Infineon schon in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres (bis 30. September) mit einem Reingewinn von 662 Millionen Euro (plus 83 Prozent) besser ab als erwartet. Ein Teil des Gewinnschubs geht auf den Verkauf des Geschäfts mit Hochfrequenz-Bauteilen zurück. Infineon verabschiedet sich hier mit einem guten Preis aus einem Geschäft, das bei knapp 100 Millionen Euro Jahresumsatz letztlich zu klein war.

Motor für Infineon ist das Kerngeschäft mit Chips für die Autoindustrie. Mit einem Marktanteil von 10,8 Prozent ist Infineon hier weltweit die Nummer zwei. Beflügelt wird das Geschäft vor allem durch den steigenden Bedarf an Chips für E-Autos und Systemen zum autonomen Fahren. Wahrscheinlich wird Infineon im laufenden Fiskaljahr mit seinem Automotive-Geschäft 45 Prozent des Umsatzes erzielen. Auch in den anderen Sparten sind die Aussichten gut, vor allem bei Chips für Hochgeschwindigkeitszüge, für Rechenzentren und für Energieanlagen.

Infineon dürfte seinen Umsatz damit von 7,05 Milliarden Euro mindestens auf 7,4 Milliarden steigern. Binnen fünf Jahren hätte Infineon das Geschäftsvolumen um fast 100 Prozent erhöht. Dank lebhafter Nachfrage und voller Produktionsauslastung sind weitere Preiserhöhungen möglich. Die Risiken steigender Rohstoffpreise, etwa für Kupfer, kann Infineon damit mehr als ausgleichen.

Aktientipp: Concho Resources - Vom steigenden Ölpreis profitieren

Dank des Schieferölbooms im Mittleren Westen der USA erreichte die US-Ölproduktion zuletzt 10,62 Millionen Barrel pro Tag, gut 20 Prozent mehr als Anfang 2017. Doch auch das ist nicht genug, die zunehmende weltweite Ölnachfrage und die rückläufigen Produktionsraten konventioneller Ölfelder auszugleichen. Abzulesen ist das an den Rohöllagern in den Ländern der OECD, deren Bestände seit Mitte 2017 zurückgehen. Auch die Opec setzt ihr Abkommen zur Drosselung der Produktion überraschend diszipliniert um. All diese Faktoren sprechen für weiterhin stabile und steigende Ölpreise.

Der Frackingboom in den USA basierte vor allem auf Schulden. Trotz gestiegener Effizienz erzielen auch heute erst wenige US-Schieferölförderer positive freie Mittelzuflüsse. Die aber fordern die Investoren inzwischen - und nicht mehr Wachstum um jeden Preis. Concho Resources bietet beides: ein gutes Wachstumsprofil und eine belastbare Bilanz. Der US-Schieferölproduzent hat auf seinen Liegenschaften im Permian Basin Zugriff auf Reserven von 840 Millionen Barrel Öläquivalent. Die Reserve ...

