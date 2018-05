Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, kritisiert bei Finanzinvestoren in Altenheimen "Rosinenpickerei" auf Kosten von Hilfebedürftigen und Pflegeprofis.

Die Menschen werden älter, erwachsene Kinder wohnen weit von den Eltern entfernt. Da scheinen Investitionen in Pflegeheime eine sinnvolle Sache. Warum sind Sie kritisch gegenüber Finanzinvestoren am Markt? In den letzten Jahren gab es einen ‚Boom' bei Pflegeheimen. Noch betreiben kirchliche und gemeinnützige Träger etwas mehr als die Hälfte aller stationären Pflegeeinrichtungen. Für Privatinvestoren scheinen Altenheime aber ein zuverlässiger Markt. Viele nehmen eine Rendite zwischen fünf und 15 Prozent an. Wenn jemand in einer Intensivpflege-WG künstlich beatmet wird, sind die Einnahmen besonders hoch. Manche betreiben da bereits "Rosinenpickerei" und sparen aber bei der Qualität. Das geht nicht.

Vielleicht können Private aber auch manches besser als die Diakonie oder ein kommunales Haus. Es gibt hier per se nicht "die Guten" und "die Schlechten". Ich erwarte von allen Pflegeanbietern beste Qualität und Versorgung der Menschen. Aber an manchen Punkten drängt sich schon die Frage auf: Warum können denn Renditen im privaten Sektor so hoch ausfallen? Man kann sicher Abläufe optimieren und durch Größe andere Preise beim Einkauf erzielen. Meine Sorge ist hier das Personal. Die Beschäftigten und deren Gehälter machen rund 70 Prozent der Kosten aus. Da drängt sich die Sorge auf, ob bei einigen zugunsten der Rendite gespart wird.

Sind die Privaten gegenüber ihren Beschäftigten und den Bewohnern schlechter? Nein, grundsätzlich ist der Personalschlüssel überall unterschiedlich. Darum kümmern wir uns jetzt. ...

