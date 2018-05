Fonds haben die Altenpflege als Anlageobjekt entdeckt. Sie übernehmen oft ganze Ketten. Vielen Politikern und Beschäftigten gefällt das nicht. Wie berechtigt sind die Bedenken?

Dass Investitionen ins deutsche Gesundheitswesen ein spezielles Geschäft sind, hat Carsten Rahlfs schnell gelernt. Gerade hatte der Manager des niederländischen Finanzinvestors Waterland die erste Kette von Krankenhäusern gekauft, da berichtete die Lokalpresse bereits von harten Sparmaßnahmen. Der neue Eigentümer habe den Patienten als eine seiner ersten Amtshandlungen die Suppe gestrichen, empörte sich der Autor eines Artikels. Das stimmte zwar. Nur: Der Chef der Klinik hatte die Suppe nicht ersatzlos aufgegeben, sondern im Sommer durch Salat ersetzt.

Rahlfs und seine Kollegen haben sich von dieser Erfahrung nicht bremsen lassen, im Gegenteil. In den vergangenen Jahren hat Waterland in Deutschland so viele Pflegeheime und Rehakliniken aufgekauft, dass der Investor heute zu den größten Betreibern des Landes zählt. Immer mal wieder hat es Ärger gegeben. Anfang des vergangenen Jahres etwa wollten teils als Dracula verkleidete Aktivisten in Düsseldorf den angeblichen Gewerkschaftsfeind Rahlfs mit einem "Blutigen Pfahl" auszeichnen.

Der Waterland-Manager ist trotzdem davon überzeugt, dass sein Engagement bei deutschen Pflegeheimen für beide Seiten lohnend ist. "Der Gesundheitssektor ist für uns attraktiv, weil er stabil und gut finanziert ist", sagt er. Durch den Kauf vieler kleinerer Anbieter ließe sich deren Wert schon dadurch steigern, dass Waterland diese zu größeren Einheiten zusammenlegt, einzelne Funktionen zentralisiert und so den Aufwand reduziert. Negative Folgen für die Heimbewohner soll die Übernahme durch den Investor jedenfalls nicht haben. "Wir investieren in die Immobilien und die Qualität der medizinischen Versorgung. Damit wollen wir die Attraktivität einer Einrichtung steigern und so deren Auslastung erhöhen", sagt Rahlfs.

Mit ähnlichen Versprechen ist seit einigen Jahren eine ganze Reihe von Finanzinvestoren unterwegs. Die Gesellschaften haben bei ihren Geldgebern viel Kapital eingesammelt und auf der Suche nach Anlageobjekten auch deutsche Kliniken und Pflegeheime entdeckt. Dass es bei denen an vielem fehlt, hat der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erst kürzlich deutlich gemacht. "Wir haben in der Pflege nicht mehr Zeit", warnt er und kündigte an, in den kommenden Jahren mehr als die im Koalitionsvertrag vereinbarten 8000 neuen Fachkräfte einzustellen. Auch die bislang magere Bezahlung soll üppiger ausfallen.

Neben Personal mangelt es auch an Geld. Das RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat zusammen mit der Unternehmensberatung Deloitte einen zusätzlichen Bedarf von 53 bis 85 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 errechnet.

Trotzdem ist die Skepsis gegenüber Finanzinvestoren gerade in der Pflegebranche groß. Schließlich besteht das Geschäftsmodell der Investoren gerade darin, den Wert ihrer Beteiligungen schnell zu steigern, um sie nach einigen Jahren gewinnbringend weiterzuverkaufen. Von "Heuschrecken im Heim" ist schnell die Rede und von Patienten, die zum "Jonglierball von Finanzinvestoren" werden. "Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie dem Sozialstaat nicht vertrauen können, sehe ich Zusammenhalt und sozialen Frieden in Gefahr", sagt der Pflegebeauftragte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus. Es sei nicht akzeptabel, wenn "Pflegebedürftige Teil eines Spekulationsobjektes sind".

Sparen auf Kosten der Patienten sei aber nicht das Ziel, sagt Waterland-Manager Rahlfs. "Es reicht nicht, wenn man sich nur auf die Kosten fokussiert." Das Sparpotenzial in den einzelnen Einrichtungen ist schon durch gesetzliche Vorgaben begrenzt, schlechte Erfahrungen in einzelnen Heimen sprechen sich schnell herum und schrecken künftige Bewohner und Angehörige ab. Ohne privates Kapital kann der künftige Bedarf aber kaum gedeckt werden. Die Kommunen, die immer noch die meisten Heime besitzen, sind damit jedenfalls überfordert.

Aktuell gehören nur vier Prozent der rund 13.000 deutschen Pflegeheime Private-Equity-Gesellschaften. Der Anteil ist zuletzt jedoch stark gestiegen. Allein im vergangenen Jahr haben Finanzinvestoren in Deutschland 40.000 Pflegebetten übernommen, nebeneinander gestellt würden die eine Fläche von elf Fußballfeldern füllen. Gekauft haben die Fonds sowohl einzelne Häuser wie auch ganze Ketten. Im August übernahm der eigentlich auf riskante Anlagen spezialisierte US-Investor Oaktree die Vitanas-Gruppe für geschätzte 500 Millionen Euro. Im Dezember wechselte die Heimkette Alloheim für 1,1 Milliarden Euro vom Investor Carlyle zum aus Schweden stammenden Konkurrenten Nordic Capital.

Sehr aktiv ist auch der schwedische Investor EQT. 2014 hat der eigens eine Gesellschaft namens Charleston gegründet, um deutsche Pflegeheime aufzukaufen. Im vergangenen Jahr hat diese ihre Kapazitäten vor allem durch größere Übernahmen in Bayern und Nordrhein-Westfalen auf rund 3700 Pflegeplätze an 44 Standorten nahezu verdoppelt. In diesem Jahr will Charleston auch zwei Neubauten in Bayern eröffnen.

