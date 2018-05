Ab heute trifft sich die FDP zum ersten Parteitag, seitdem sie wieder im Bundestag ist. Es gibt einige kontroverse Themen zu besprechen.

Am Wochenende kommt die FDP zu ihrem Bundesparteitag in Berlin zusammen - es ist das erste große Zusammentreffen seit dem Wiedereinzug in den Bundestag 2017 und dem Abbruch der Jamaika-Verhandlungen. In der Vergangenheit liefen diese Treffen stets sehr harmonisch ab, Kontroversen gab es wenige. Doch dieser Parteitag droht anders zu werden.

Worum geht es?Die FDP muss sich in ihrer Oppositionsrolle behaupten. Auf dem Bundesparteitag sollen dazu unter dem Motto "Innovation Nation" Richtungsentscheidungen getroffen werden.

Welche Kontroversen gibt es in der FDP?Brisante Themen in der FDP gibt es derzeit einige. Das kontroverseste ist die Russland-Politik der Partei. Es gibt ein sehr pro-russisches Lager, das von FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki, aber auch vom Thüringischen FDP-Landeschef Thomas Kemmerich angeführt wird. Sie plädieren für ein Abschmelzen der Sanktionen, die gegen Russland im Zuge der Krim-Annexion erlassen wurden.

FDP-Chef Christian Lindner geht das zu weit. Er plädiert in einem gemeinsamen Papier des Bundesvorstands dafür, dass die Sanktionen explizit anerkannt werden. Es soll aber wieder Gespräche mit Russland im G-8-Format geben. Kubicki setzt sich klar von dieser Meinung ab und will mit einem eigenen Änderungsantrag erreichen, dass ...

