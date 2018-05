190.000 Euro hat die FDP in den ersten vier Monaten des Jahres erhalten. Das ist vergleichsweise wenig - nach der Bundestagswahl gab es deutlich mehr Geld.

In den ersten vier Monaten des Jahres hat die FDP einen Spendenrückgang verzeichnet. Laut Zahlen, die dem Handelsblatt vorliegen, hat die Partei bis zum 1. Mai 2018 190.000 Euro an Spenden erhalten.

In den drei Monaten nach der Bundestagswahl hatte die Partei laut damaligen Angaben noch rund 350.000 Euro an Spenden erhalten. In den vergangenen neun Jahren hatte die Partei stets mindestens eine Million Euro im Gesamtjahr erhalten. Nur im Jahr 2010 lag das Spendenaufkommen ...

