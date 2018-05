Die US-Steuerreform bereitet der deutschen Wirtschaft Sorgen. Doch das Bundesfinanzministerium sieht auch positive Aspekte in ihr.

Das Bundesfinanzministerium sieht in der US-Reform zur Senkung der Unternehmenssteuern auch positive Aspekte beim Kampf gegen Steuertricks. "Grundsätzlich ist festzustellen, dass internationale Gewinnverlagerungen und -kürzungen durch die Einführung robuster Abwehrmaßnahmen in den USA erschwert werden dürften", heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen im Bundestag, die Reuters am Samstag vorlag.

Profitieren könnten alle Branchen durch die Senkung der Körperschaftsteuer und durch die umfänglichen Sofortabschreibungen. Die neuen Lizenbestimmungen seien daneben für jene Firmen von Nutzen, die immaterielle Wirtschaftsgüter aus den USA heraus verwerteten.

Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...