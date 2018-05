17 Kundgebungen in anderthalb Wochen: Die Regionalwahl in Karnataka könnte für Indiens Regierungschef Modi entscheidend werden.

Auf einem staubigen Feld am Rand der indischen IT-Metropole Bangalore wartet Anil Jagadeesh auf den Mann, den er für einen Heilsbringer hält. Es ist später Nachmittag, eine drückende Hitze liegt über der Stadt. Das Rotorgeräusch eines Hubschraubers kündigt an, dass es gleich losgeht. Aus der Armeemaschine klettert Regierungschef Narendra Modi. Jagadeesh steht mitten in der Menschenmenge, die dem Politiker zujubelt wie einem Bollywood-Star. "Modi, Modi, Modi", skandieren Tausende. Sie tragen safranfarbene Schals und Hüte - die Parteifarbe von Modis Partei BJP. Es sind keine Anhänger, die den Premier empfangen. Es sind seine Fans.

Modi macht sich bei ihnen alles andere als rar: Im Bundesstaat Karnataka, der mit seinen 64 Millionen Einwohnern ungefähr so groß ist wie Frankreich, hielt er Anfang Mai innerhalb von anderthalb Wochen 17 Großkundgebungen ab. Karnatakas Bürger wählen an diesem Samstag nämlich ein neues Regionalparlament - und der populäre Modi soll der BJP zum Sieg verhelfen. Er will der oppositionellen Kongresspartei den letzten großen Bundesstaat entreißen, den sie noch kontrolliert. Umfragen sagen bei dem wichtigsten Stimmungstest ein Jahr vor der landesweiten Parlamentswahl ein äußerst knappes Ergebnis voraus.

Wenn es nach Anil Jagadeesh geht, liegen die Meinungsforscher aber weit daneben. ...

