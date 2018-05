New York - Die Kurse an der Wall Street haben ihre jüngste Rally zum Wochenschluss fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial legte am Freitag um 0,37 Prozent auf 24'831,17 Punkte zu - und beendete so den siebten Handelstag in Folge mit positivem Ergebnis, was die längste Gewinnstrecke seit November bedeutet. Im Wochenvergleich hat der Leitindex damit um gut 2,3 Prozent zugelegt.

Im Schlepptau der Standardwerte im Dow ging es am Freitag für den breit gefassten S&P 500 um 0,17 Prozent auf 2727,72 Zähler nach oben. Für den Nasdaq 100 jedoch war das Vorzeichen negativ: das technologielastige Kursbarometer gab um 0,16 Prozent auf 6952,56 Punkte nach. Marktbeobachtern zufolge kommt ein kleiner Rücksetzer nach einer zuletzt starken Entwicklung bei den Technologiewerten aber nicht überraschend.

Nach den Inflationsdaten vom Vortag deuteten auch die zu Wochenschluss veröffentlichten Einfuhrpreise darauf hin, dass die US-Notenbank Fed bei ihrem Zinserhöhungskurs nicht aufs Gaspedal drücken muss. "Der Preisdruck ist weiterhin moderat", resümierte die Helaba. Laut Marktanalyst David Madden von CMC Markets trugen ausserdem Zahlen zum Konsumklima in den USA zum positiven Wochenausklang beim Dow bei. Ein von Analysten erwarteter Rückgang der Verbraucherstimmung war im Mai ausgeblieben.

Im Dow waren die Aktien von Verizon mit einem Anstieg um 3 Prozent der Spitzenreiter. Hier half ein optimistischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...