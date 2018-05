Angela Merkel ist weltpolitisch geschwächt, sagt FDP-Chef Christian Lindner. Er fordert von der Kanzlerin mehr "Leadership".

FDP-Chef Christian Lindner hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mangelhafte Führung in Europa bei einer Antwort auf die großen Krisen in Iran und Syrien vorgeworfen. "Jetzt ist Leadership nötig", sagte Lindner zum Auftakt des ersten FDP-Bundesparteitags nach dem Wiedereinzug in den Bundestag am Samstag in Berlin. Bei dem Treffen stehen einige kontroverse Themen auf der Agenda. Das Handelsblatt hatte am Samstag berichtet, dass die FDP in den ersten vier Monaten des Jahres einen Spendenrückgang verzeichnet hat.

Wenn Kanzler Helmut Kohl (CDU) und Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) 1989 so zögerlich gehandelt hätten, dann "hätte es die Deutsche Einheit niemals gegeben". Seit Monaten wartet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf eine Antwort der deutschen Regierung, um die Integration in Europa zu stärken. Lindner fordert nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran einen EU-Sondergipfel nur zu dem Thema. "Der Kontinent muss seine Schockstarre ...

